Начальницу отдела Кременчугской РГА ждет суд за служебную халатность

Кременчугская окружная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по начальнице одного из отделов Кременчугской районной государственной администрации за служебную халатность, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, в 2018 году женщина, которая не проконтролировала процесс предоставления услуг по демонтажу объекта незавершенного строительства (корпуса учебного заведения), подписала акт предоставления услуг, и частному предприятию, осуществлявшему демонтаж с местного бюджета было перечислено 105 тыс. грн за работу, которая на момент подписания акта фактически не была выполнена" , - говорится в сообщении Полтавской облпрокуратуры.

В нем отмечается, что во время досудебного расследования причиненный ущерб возмещен. Уточняется, что действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.367 УК Украины.

Если вину женщины докажут в суде, ей грозит наказание в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.