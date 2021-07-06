Врачи рассказали, что произойдет со здоровьем, если съесть подгоревшую еду

Вопрос о том, вредна ли пригоревшая пища для нас, и, в частности, может ли она вызвать рак, уже много лет обсуждается в научных кругах. Когда определенные продукты готовятся при очень высоких температурах, происходят реакции, в результате которых образуются природные химические вещества, известные как «вероятные канцерогены», сообщает WomanEL.

Безопасно ли есть подгоревшую пищу?

Было показано, что в больших количествах упомянутые канцерогены вызывают рак у лабораторных животных. Причём как рак груди, так и толстой кишки, печени, кожи, легких, простаты и других органов. Но связь с раком у людей гораздо менее ясна.

Уровни веществ, которым люди обычно подвергаются через случайные подгоревшие бифштексы или панини, в сотни раз ниже, чем те, которым подвергаются экспериментальные животные в лабораториях. Так что риск есть. Но он не высокий, чтобы выбросить слегка подгоревшие шашлыки.

Но исследование с людьми также проводилось. В 2017 году в Нидерландах учёные убедились, что 40 микрограммов акриламида в день увеличивает риск рака в 2 раза. Акриламид – это химическое вещество, используемое в производстве бумаги, красок и пластмасс, а также для очистки питьевой воды и сточных вод.

Акриламид может образовываться естественным путем в результате химических реакций в определенных типах крахмалистых продуктов после приготовления при высоких температурах. Некоторые продукты с более высоким уровнем акриламида включают картофель фри, картофельные чипсы, продукты, приготовленные из злаков (например, хлопья для завтрака, печенье и тосты), и кофе.

Всемирная организация здравоохранения призывает к снижению уровня акриламида в рационе. Так что лучше не рисковать и стараться не есть подгоревшую еду.