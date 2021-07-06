Власти Токио следят за военной активностью РФ вблизи Японии
Правительство Японии пристально следит за военной активностью РФ в приграничных с Японией районах, включая Японское море, сообщает ТАСС.
"Мы пристально следим за действиями российских военных вблизи нашей страны", - отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Като также сообщил, что согласно полученной японской стороной информации,
"РФ 7 - 9 июля планирует провести ракетные стрельбы в акватории Японского моря", которые, как утверждает японская сторона, могут
"затронуть и исключительную экономическую зону Японии в этом регионе".
В этой связи, по словам генерального секретаря кабинета министров,
"российской стороне по дипломатическим каналам ранее было сделано представление, в котором Япония призвала РФ в ходе стрельб принимать во внимание японские интересы и полностью "обеспечить безопасность японского судоходства в ее ИЭЗ".
Касаясь вопроса территориальной проблемы между двумя государствами, Кацунобу Като в очередной раз подчеркнул, что Япония продолжит активный диалог с РФ, направленный на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.
После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.
В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.