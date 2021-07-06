В России с радаров исчез самолет: информацию о крушении опровергают
На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26Б-100. Вскоре появились сообщения, что самолет упал. Но в обслуживающей компании эту информацию не подтверждают, сообщает Страна.ua.
"Пропавший самолет на Камчатке выполнял пассажирский рейс, крушение пока не подтверждается", - сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Камчатские авиалинии".
По данным МЧС России, на борту Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, по предварительным данным, были 22 пассажира и 6 членов экипажа.
В то же время ряд телеграм-каналов со ссылкой на свои источники сообщают, что самолет упал.
"На Камчатке упал самолёт Ан-26Б-100. Борт вылетел с территории местного предприятия в Петропавловск-Камчатском и в указанное время не вышел на связь. На борту находятся 28 человек – 22 пассажира и 6 членов экипажа. Ведутся поисковые работы", - пишет телеграм-канал 112.
По неподтвержденной информации, пассажирский самолёт АН-26085, следующий в поселок Палан, рухнул на землю недалеко от указанного поселка на Камчатке.
Согласно сообщению местных властей, район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.