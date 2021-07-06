В Нидерландах на вечеринке 180 человек заразились Covid-19

Ослабление карантинных ограничений повлекло за собой массовое заболевание молодых людей в Нидерландах, сообщает Вести.

Так, после одной из вечеринок медики зафиксировали вспышку заболевания - 180 человек обратились к врачам с симптомами Covid-19. Инцидент произошел в городе Энсхед.

"Количество молодых людей, которые заразились коронавирусом в диско-клубе в Энсхеде в субботу, 9 дней назад, возросло до 180 человек. В настоящее время не ожидается, что это количество значительно возрастет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вечеринке было около 800 молодых людей. Сейчас неизвестно какой именно штамм вируса циркулирует среди зараженных.

Весь персонал имел негативные результаты тестов на коронавирус. А на входе в диско-клуб у посетителей проверяли наличие сертификатов о прививках или отрицательных тестов на коронавирус. Каким образом на вечеринку попали больные коронавирусом в настоящее время выясняют.