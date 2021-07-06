США хотят передать Украине вакцины через программу COVAX

Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX, передача которых состоится в рамках планов США по приобретению и транспортировке 500 млн. доз вакцин Pfizer и BioNTech, сообщает Левый берег.

"Примерно месяц назад президент (США Джозеф) Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX - программой, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортировку и хранение по системе "холодной цепи" возьмет на себя агентство USAID, расположено и на территории Украины.

"США являются крупнейшим донором международной программы COVAX. Мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программой на обеспечение вакцинами людей по всему миру" , - отмечает пресс-служба ведомства.

Вместе с тем, правительство США планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами для уменьшения уровня заражений от коронавируса в мире.