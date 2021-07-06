В Украине объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, восточных и центральных областях. В восточных регионах будет ливень, сообщает РБК-Украина.
Сегодня в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20м/с.
В южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Отметим, сегодня дожди во всех областях. Исключением является Закарпатская область, там ожидается сухая погода.
Автор: Анастасия Рокитна