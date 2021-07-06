У Байдена пересмотрят подход к применению санкций

Администрация президента США Джозефа Байдена планирует пересмотреть свой подход к применению санкций, сообщает Слово и дело.

Белый дом хочет таким образом прекратить масштабные кампании по давлению, минимизировать экономические убытки, которые сами США несут от санкций, и взаимодействовать в вопросе введения ограничений с союзниками, так как односторонние действия США могут портить с ними отношения.

Чиновники сказали, что сейчас администрация почти закончила работу над обзором санкционной политики США. Ожидается, что обзор презентуют в конце лета. Детали обзора не сообщаются, однако представители администрации не исключили, что одним из его итогов может стать смягчение общеэкономических санкций против Ирана.