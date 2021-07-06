Кива прокомментировал задержание однопартийца по подозрению в убийстве

Нардеп от партии "ОПЗЖ" Илья Кива записал видеообращение в поддержку своего соратника Олега Ширяева, которого задержали по подозрению в покушении на убийство лидера Нацкорпуса Артема Мошенского.

Так, по словам политика, "нардеп Ширяев в момент совершения преступления в Харькове находился в городе Киев".

Кива добавил, что "об этом прекрасно знают сотрудники СБУ и сотрудники Нацполиции, так как они неоднократно с ним связывались и просили выйти по видеосвязи с установлением его места нахождения с указанием геолокации".

Политик также подчеркнул, что "националист Артем Мошенский был причастен к крышеванию криминальных схем".

Напомним, что на Артема Мошенского было совершено покушение в среду 30 июня. Неизвестный выстрелил в Мошенского. Он попал в больницу.

Артем Мошенский был командиром отделения "Східний корпус", в спецроте МВД был вместе с Ширяевым. Мошенский выставлял фото из Широкино и Мариуполя, говорил в интервью, что участвовал в Широкинской операции.

В 2018 году возглавил общественную организацию "Спортивный корпус" и значился соорганизатором турнира по боксу в Харькове. Потом пути Мошенского с Ширяевым разошлись.