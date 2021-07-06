Гражданство за инвестиции: в каких странах можно получить паспорт

Гражданство за инвестиции – это программа получения паспорта в другом государстве путем инвестирования в его экономику, сообщает Слово и дело.

Первым такую программу запустило маленькое островное государство Сент-Китс и Невис в Карибском море в 1984 году. Сейчас это уже не такая редкость, но страны более охотно выдают за инвестиции вид на жительство.

Стать гражданином Сент-Китса и Невиса можно, купив в стране недвижимость либо сделав безвозвратный взнос в правительственный фонд. Вложить придется минимум 195 тысяч долларов. Аналогичные программы предлагают также другие государства в Карибском море. Например, Антигуа и Барбуда: чтобы получить гражданство, нужно инвестировать в бизнес, купить недвижимость или сделать взнос в государственный (университетский) фонд. Там это будет стоить дешевле – минимальная сумма вложений составляет 100 тысяч долларов.

В Гренаде и Доминике для получения гражданства тоже на выбор – или покупка недвижимости, или взнос. В Вануату единственный способ получить паспорт – сделать взнос на минимум 130 тысяч долларов в специальный государственный фонд.

В еще одном островном государстве – Сент-Люсия – для получения гражданства нужно инвестировать в недвижимость, бизнес или государственные облигации. Либо сделать пожертвование в национальный фонд.

В других странах цена для получения гражданства гораздо выше. В Турции нужно вложить минимум 250 тысяч долларов в покупку недвижимости или гособлигаций. Или можно инвестировать в бизнес, который создаст не меньше 100 рабочих мест. В аналогичную сумму обойдется гражданство за инвестиции в Камбодже.

В Иордании гражданство предоставят иностранцам, которые вложили минимум 750 тысяч долларов. Необходимо разместить беспроцентный депозит в центральном банке, купить гособлигации или ценные бумаги компаний, или инвестировать в малый и средний бизнес, или зарегистрировать инвестиционный проект в сфере производства.

Из европейских стран гражданство за инвестиции можно получить в Черногории. Нужно вложить минимум 350 тысяч евро в правительственные проекты или фонд. На Мальте инвестор для получения паспорта должен сделать взнос в фонд развития и соцобеспечения – минимум 738 тысяч евро. Почти в 7 раз дешевле будет стоить вид на жительство в этой стране.

В Австрии нет минимального объема инвестиций для получения гражданства – правительство определяет его в индивидуальном порядке. Инвестор должен вложить деньги в промышленность с созданием рабочих мест или в сферу образования, культуры и спорта. В Австрии также дают вид на жительство за инвестиции.

Другие страны предлагают инвесторам исключительно вид на жительство, а не гражданство. Такой возможностью можно воспользоваться в Португалии (нужно вложить минимум 200 тысяч евро), Италии и Греции (минимум 250 тысяч евро), Испании и Ирландии (минимум полмиллиона евро), Кипре (минимум 300 тысяч евро), Болгарии (минимум 512 тысяч евро), Швейцарии (минимум 250 тысяч франков).

В Великобритании вид на жительство для инвестора будет стоить не меньше 2 млн фунтов, которые нужно вложить в покупку акций местных компаний. В Австралии нужно инвестировать минимум 1,3 млн местных долларов в экономически полезные проекты или предприятия.

США требуют от инвестора для получения вида на жительство вложить минимум 900 тысяч долларов в новую коммерческую компанию. В Дубае нужно инвестировать минимум 5 млн дирхамов в недвижимость или новую компанию, или разместить средства на депозите.

Получить вид на жительство за инвестиции можно также в Новой Зеландии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, Малайзии и Маврикии. В Латвии для этого нужно вложить всего лишь 60 тысяч евро в местные компании.