Кадастровый номер земельного участка: для чего нужен и как присвоить

В Центре БПД напоминают, что для обеспечения надлежащей защиты государством субъектов права собственности и хозяйствования должно быть соответствующее оформление права собственности на землю, сообщает ЛигаБизнес.

Частью этой процедуры является присвоение кадастрового номера земельному участку. Без него владелец земельного участка не сможет продавать, дарить, сдавать в аренду, брать кредит под его залог и тому подобное.

Для чего нужен кадастровый номер

Присвоение кадастрового номера - обязательная составляющая процесса приватизации, оформления прав собственности, урегулирования договорных отношений, которое осуществляется путем государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре. Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности. В случае перехода права собственности на земельный участок от одного лица к другому, возникновения других, кроме права собственности, вещных прав на земельный участок, других сведений о нем - кадастровый номер не меняется. В случае разделения или объединения, земельному участку (земельным участкам) присваиваются новые кадастровые номера.

В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)" - в случае, если до 1 января 2025 года владелец не вытребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается таким, который отказался от получения земельного участка. Потому получение кадастрового номеру земельного участка, который уже принадлежит лицу на основании государственного акта о праве собственности на землю, но в котором отсутствует кадастровый номер - является необходимым условием для регистрации самого права собственности на земельный участок.

Как получить кадастровый номер

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и передать на рассмотрение пакет документов:

заявление установленной формы (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Документы могут предоставляться:

заявителем лично или уполномоченным им лицом;

отправляться по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

в электронной форме с помощью средств телекоммуникационной связи.

Сроки рассмотрения

Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ в государственной регистрации. В подтверждение государственной регистрации земельного участка, заявителю безвозмездно выдается извлечение из Государственного земельного кадастра.

Согласно Заключительным и переходным положениям Закона Украины "О Государственном земельном кадастре" в случае, если сведения о земельных участках, право собственности на которые возникло до 2004 года, не внесены в Государственный реестр земель, их государственная регистрация осуществляется на основании технической документации по землеустройству относительно установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности) по заявлению их владельцев.

Стоимость

На сайтах землеустроительных организаций, которые занимаются земельными вопросами заявлена разная стоимость. На формирование стоимости влияют: место расположения участка (город, район, населенный пункт); размеры участка; наличие документации на землю.