Штрафы за нарушение ПДД будут списывать со счетов украинцев автоматически

Штрафы за нарушение ПДД будут списывать со счетов украинцев автоматически

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей, сообщает 24 Канал.

Раньше эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов. Полноценно процедура заработает уже с 6 июля.

Как раньше работала система списания долгов

Если кто-то не оплатил штраф за нарушение ПДД – дело передавалось в Государственную исполнительную службу. Исполнители арестовывали счета и имущество и, в некоторых случаях, объявляли розыск движимого имущества. При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель снова был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.

Что теперь изменится

Во-первых, Национальный банк еще в феврале внес изменения в свои правила: теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

В Министерстве юстиции отметили, что для самого должника здесь тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.

Во-вторых, Минюст утвердил приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде – через автоматизированную систему исполнительного производства.

Отметим, для списания средств по-прежнему нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.

Какие виды долгов спишут автоматически

Раньше это было возможно только при задолженности за алименты, но теперь процедуру расширили на долги за:

  • жилищно-коммунальные услуги;
  • штрафы (в частности, за нарушение правил дорожного движения);
  • зарплаты.

Как будет происходить процедура списания средств

  • государственный или частный исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
  • банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
  • исполнитель за помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
  • банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;
  • исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
  • банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
  • средства попадают к взыскателю долга.

Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов

  • ПриватБанк;
  • Monobank;
  • ТАСкомбанк;
  • Окси Банк;
  • Банк Восток;
  • Индустриалбанк;
  • ПроКредит Банк.

По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

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Источник: slovoidilo.ua

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