Цены на квартиры поднимут вслед за подорожанием риелторских услуг
Сейчас в Украине насчитывается около 15-20 тыс. человек, занимающихся предоставлением риелторских услуг. И только чуть более 2 тыс. из них (около 10%) являются сертифицированными специалистами, предоставляющих качественные услуги и работают в правовом поле, платя налоги, сообщает UBR.
Такие данные озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.
По его словам, сейчас рынок пытается самостоятельно устанавливать стандарты профессии: внедряют кодексы этики, вводятся учебные программы и квалификационные требования к специалистам, внутренние системы контроля за соблюдением качества услуг.
А уже в сентябре, добавляет Пита, риелторское сообщество обсудит новую концепцию реформы рынка.
АСНУ уже подготовила ряд своих предложений к отраслевому законопроекту и осенью запланировала широкую дискуссию о концепции регулирования риелторской деятельности.
Главные предложения к будущему профильному закону от участников рынка следующие:
- риелторские услуги должны предоставлять только профессиональные опытные специалисты, которые будут гарантировать высокое качество услуг согласно принятым стандартам;
- создание единых критериев профессиональной подготовки и сертификации для всех участников рынка – каждый специалист должен сам выбирать, в каком профессиональном объединении он хочет находиться, пройти обучение или повысить квалификацию;
- каждый, кто называет себя риелтором, должен работать легально – быть субъектом предпринимательской деятельности или наемным работником;
- возможность самостоятельно устанавливать стоимость услуг;
- введение четких критериев ответственности за некачественные услуги, за участие в мошеннических схемах;
- разработка и внедрение механизмов взаимодействия сертифицированного риелтора с органами власти при получении необходимой для осуществления работы информации (доступ к реестрам, возможность более качественно проводить проверку различных документов и информации).
Как заметил Юрий Пита, если к профессиональному сообществу не прислушаются и примут закон без изменений, то стоимость риелторских услуг может вырасти минимум на 2-3%. А параллельно с этим вполне вероятен искусственный рост цен на недвижимость.
"Дополнительные расходы толкают риелторов и продавцов в тень, что может привести к неконтролируемой волне мошенничества на рынке недвижимости", – подытожил Юрий Пита.