Проверили всех субсидиантов: кому заново подавать документы
В Украине Министерство финансов провело верификацию (проверку) всех получателей субсидий. Те, кто прошел проверку, получат субсидии автоматически, сообщает Обозреватель.
Средний размер субсидии составляет 290 грн (из-за отсутствия платежек за отопление).
Заново должны подавать документы:
- те, кто арендует жилье;
- проживают не по месту регистрации;
- исключили из состава семьи отдельных членов, которые прописаны, но не проживают по адресу предоставления субсидий.
Все, кто прошел указанную проверку, автоматически получат помощь – заново подавать документы не нужно.