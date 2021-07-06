Проверили всех субсидиантов: кому заново подавать документы

В Украине Министерство финансов провело верификацию (проверку) всех получателей субсидий. Те, кто прошел проверку, получат субсидии автоматически, сообщает Обозреватель.

Средний размер субсидии составляет 290 грн (из-за отсутствия платежек за отопление).

Заново должны подавать документы:

те, кто арендует жилье;

проживают не по месту регистрации;

исключили из состава семьи отдельных членов, которые прописаны, но не проживают по адресу предоставления субсидий.

Все, кто прошел указанную проверку, автоматически получат помощь – заново подавать документы не нужно.