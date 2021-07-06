Гончаренко сообщил, что глава делегации РФ пожаловался на него в ПАСЕ

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что глава российской делегации, "украинофоб, европофоб и антисемит" Петр Толстой вновь написал на него донос в ПАСЕ.

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по словам Гончаренко, на этот раз Петр Толстой упрекнул его в том, что "он обидел Россию и его лично".