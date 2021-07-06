Гончаренко сообщил, что глава делегации РФ пожаловался на него в ПАСЕ
Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что глава российской делегации, "украинофоб, европофоб и антисемит" Петр Толстой вновь написал на него донос в ПАСЕ.
Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Так, по словам Гончаренко, на этот раз Петр Толстой упрекнул его в том, что
"он обидел Россию и его лично".
"Петрушка, мой тебе официальный ответ: жалуйся не жалуйся - ни тебе, ни твоему хозяину Путину это не поможет. Придем за всеми. В Гааге на трибунале будешь не доносы писать, а прошение о помиловании", - написал Гончаренко.