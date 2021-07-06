Раскрыты новые детали iPhone 13

Запланированный на осень iPhone будет поддерживать зарядку нового поколения. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил энтузиаст EverythingApplePro, сообщает Лента.Ру.

По словам автора, который ссылается на известного инсайдера Макса Вейнбаха (Max Weinbach), смартфоны серии iPhone 13 выйдут с более мощными магнитами, встроенными в корпус. Они будут предназначены для надежного контакта с беспроводной зарядкой MagSafe. Также Вейнбах раскрыл информацию о том, что новые смартфоны получат функцию обратной зарядки, то есть смогут заряжать энергией совместимые устройства — например, часы Apple Watch или наушники AirPods.

Очередной раскрытой инсайдерами деталью новых смартфонов оказалась поддержка записи видео в портретном режиме. В iOS 15 данная опция доступна в приложении FaceTime, к осени она появится на девайсах iPhone 13 в стандартном приложении камеры. Это позволит пользователям добавлять размытие фона и другие эффекты к снятым в портретной ориентации роликам.

Точное название смартфонов новой линейки Apple пока что неизвестно, инсайдеры традиционно используют наименование iPhone 13. Анонс очередных флагманских устройств американской компании ожидается осенью.

В конце июня аналитики агентства TrendForce сообщили, что стоимость смартфонов новой линейки iPhone останется на уровне прошлогодних флагманов Apple. IT-корпорация компенсирует затраты на производство девайсов доходом от продаж сопутствующих сервисов и аксессуаров.