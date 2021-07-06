Европейский рынок агропродукции остается частично закрытым для Украины

Европейский союз закрывает для Украины рынок товаров агропродукции с более высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил на комитетских слушаниях в Верховной Раде генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает МинПром.

"До сих пор у нас доминирует экспорт сырья – зерновые, масличные. В этом ничего плохого нет. Вопрос доступа на европейский рынок переработанной продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью. И тут ЕС закрывает для нас рынок и не проводит открытую политику", - отметил он.

Р.Сластен отметил, что на ряд видов агропродукции в частности томатную пасту, курятину, мед, сахар, яблочный и виноградный сок Украина выбирает квоту в считанные недели, начиная с 1 января. При этом он подчеркнул, что наша страна может экспортировать данных товаров в ЕС гораздо больше.

"Квоты, которые определены сейчас, по сравнению с импортом ЕС этих продуктов для Украины составляют до 2%. Мы просим, дайте нам хотя бы еще один процент. И этот процент скрепя зубами дают. Мы точно не представляем угрозы для ЕС, тем более что эта продукция импортируется из других стран. Да, Украина остается в топ-5 экспортеров аграрной продукции в ЕС. Кроме Украины, это Великобритания, США, Китай и Бразилия. Это позитив, но с другой стороны мы видим, что рынки остаются закрытыми. Рынки овощей и фруктов они де-факто закрыты для Украины, потому что очень высокий барьер для входа", - сказал гендиректор УКАБ.

Р.Сластен также обратил внимание на технические барьеры, которые препятствуют ограничению украинского агроэкспорта в страны ЕС. В частности Украине потребовалось 5 лет, чтобы доказать, что наша система сертификации семечки соответствует европейским стандартам.