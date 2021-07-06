По Киеву ездит гибридный суперкар Ferrari: видео

Ferrari SF90 Stradale был представлен в 2019 году и он стал первым гибридным суперкаром итальянской фирмы, сообщает 24 Канал.

В Киеве заметили редкий спорткар Ferrari SF90 Stradale. Видео разместили в Instagram-сообществе vehicles.exclusive. Не сообщается, когда и в каком районе столицы был снят видеоролик.

Ferrari SF90 Stradale стал первым гибридом итальянской фирмы. Он использует электрифицированную силовую установку, которая сочетает в себе 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, мощностью 769 л. с. и крутящим моментом 800 Нм, с тремя электродвигателями и новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Общая мощность – 986 л. с., что позволяет ему разгоняться до 100 км / ч за 2,5 секунды и иметь максимальную скорость 340 км / ч. На одном электричестве автомобиль может проехать 25 километров.

Как сообщает сайт Сoolcarsofua, в базовой комплектации цена Ferrari SF90 Stradale составляет от 630 тысяч долларов.

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