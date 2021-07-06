Оппонента Лукашенко приговорили к 14 годам тюрьмы

Бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" и по совместительству главного оппонента самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live

Как стало известно , "суд" посчитал его виновным в получении взяток в особо крупном размере, а также в "отмывании" средств, полученных преступным путем в особо крупном размере".

Отметим, что, по сведениям СМИ, своей вины Бабарико не признал и считает свое дело политически мотивированным. Он также отказался давать показания в "суде".

Напомним, экс-председателя правления "Белгазпромбанка" задержали 18 июня 2020 года. Виктор Бабарико являлся наиболее популярным оппонентом Лукашенко, но его не допустили к выборам.

Причиной тогда стал отказ в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались преступления и незаконные доходы Бабарико.