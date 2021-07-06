Цены на голубику изменились: новая стоимость

Украинские производители ягод на текущей неделе активизировали сбор урожая голубики открытого грунта. Старт сезона в этом году задержался на 10-14 дней в сравнении с предыдущим, но начался с более низких цен, сообщает EastFruit.

Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

Отметим, что первые партии грунтовой голубики, по словам операторов украинского рынка, появились на рынке еще в конце прошлой недели, но объемы были очень ограниченными. На открытых продовольственных рынках розничные цены на первую голубику варьировались от 350 грн/кг до 500 грн/кг. Тем не менее уже к концу недели некоторые розничные продавцы были вынуждены снизить минимальный порог цен до 270 грн/кг.

Тем временем, в супермаркетах Украины основное предложение голубики составляла местная тепличная голубика и импортная ягода. Еще в конце прошлой недели на полках ритейла цена могла доходить до 400-550 грн/кг.

Предложение первой дорогой ягоды на полках было довольно ограниченным, но особых проблем с продажами пока не наблюдалось. В сегменте фасованной ягоды была представлена в основном голубика из Нидерландов, и в пересчете на кг цена могла достигать 600-700 грн/кг.

На оптовых рынках Украины также присутствуют предложения как местной продукции, так и импортной, но и здесь цены постепенно снижаются. В начале этой недели средняя цена на местную тепличную голубику и ягоду, импортированную из Испании, сравнялась на уровне в 300 грн/кг, а первые мелкооптовые партии грунтовой голубики могут предлагаться еще ниже. В случае необходимости быстро распродать остатки продукции производители в исключительных случаях опускались и до 230 грн/кг.