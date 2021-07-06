На учениях Sea Breeze заметили "двойника" Зеленского

На учениях Sea Breeze заметили "двойника" президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Политика страны"﻿.

Сообщается, что фото было сделано несколькими днями ранее, однако в сети появилось только сегодня. Похожего на Владимира Зеленского мужчину заметили на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в учениях.

Стоит отметить, что итальянский матрос действительно имеет схожие с президентом Украины черты лица.