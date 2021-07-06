Сколько голосов на выборах готовы отдать за Зеленского

Сколько голосов на выборах готовы отдать за Зеленского

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в начале июля, собрав 29,1% голосов определившихся со своим выбором украинцев, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, за пятого президента Украины, народного депутата и лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 13,4% определившихся с выбором респондентов, за нардепа, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 12,5% опрошенных, за экс-премьера, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,3%.

В то же время лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 8,7% украинцев, которые определились со своим выбором, экс-нардепа Евгения Мураева – 5,5%, бывшего премьер-министра, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана – 4,6%, экс-нардепа, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3,4%. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Социологи также отмечают, что действующий президент Владимир Зеленский побеждает втором туре во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

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