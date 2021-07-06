Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай подписали межправительственное соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества двух стран и содействие реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры, а также привлечение Украиной средств на льготных условиях от КНР, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры Украины во вторник, 30 июня указанное соглашение подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао.

Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай будут поощрять компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов, а также способствовать установлению более тесных экономических связей между двумя странами и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Соглашение также предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.