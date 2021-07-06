Защитник "Шахтера" перешел в известный европейский клуб

Давид Хочолава прощается с донецким Шахтером. 28-летний центральный защитник "горняков" и сборной Грузии продолжит карьеру в датском Копенгагене. Хочолава стал игроком "Шахтера" летом 2017-го и выступал за команду четыре года. Ранее мы сообщали, что финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику Шахтера, сообщает Сегодня.

Наибольшее количество матчей за Шахтер Давид провел в сезоне-2018/19 (33). Суммарно во всех турнирах грузинский защитник отыграл за "горняков" 83 поединка и забил 3 гола. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и 1 раз – Суперкубка (2017).