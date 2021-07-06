Доходы майнеров биткоина и Ethereum обрушились почти вдвое

Несмотря на умеренное восстановление крипторынка после майского обвала, в июне выручка майнеров Bitcoin и Ethereum упала почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем:, сообщает Сегодня.

майнеры биткоина в июне получили 839 млн долларов (в мае – 1,45 млрд долларов);

майнеры "эфира" – 1,1 млрд долларов (в мае – 2,32 млрд долларов), причем около 166 млн долларов пришлись на комиссии за транзакции.

В качестве основных причин аналитики The Block назвали падение курса и уменьшение количества транзакций. В случае биткоина также упала скорость хеширования – на 50% с момента пика в мае. Количество ежедневных транзакций с главной криптовалютой рухнуло до 200 тыс. Это минимум с августа 2018 года.

Впрочем, доходы майнеров все еще превышают показатели декабря 2020 года, когда Bitcoin и Ethereum стоили около 20 тыс. и 1 тыс. долларов соответственно.

Утром 6 июля биткоин торгуется на уровне 34,8 тыс. долларов за монету.