На популярном украинском курорте порекомендовали не купаться

На пляжах ﻿одного из самых популярных летних курортов Украины порекомендовали не купаться –﻿ в поселке Затока Одесской области морская вода не соответствует санитарным нормам, сообщает УНИАН.

Об этом рассказали в государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».

Отмечается, что с 28 июня по 4 июля специалисты центра провели лабораторные исследования качества морской воды в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области.

В частности, в местах, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб – на санитарно-химические показатели.