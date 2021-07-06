На популярном украинском курорте порекомендовали не купаться
На пляжах одного из самых популярных летних курортов Украины порекомендовали не купаться – в поселке Затока Одесской области морская вода не соответствует санитарным нормам, сообщает УНИАН.
Об этом рассказали в государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
Отмечается, что с 28 июня по 4 июля специалисты центра провели лабораторные исследования качества морской воды в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области.
В частности, в местах, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб – на санитарно-химические показатели.
"Из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям. Это пляжи в рекреационных зонах поселка Затока – районы «Центральный» и «Солнечный»", – проинформировали в центре.