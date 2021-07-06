В Киевской области семь центров вакцинации будут работать без выходных

В Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации. Они будут открыты с 9 утра до 17:00, сообщает РБК-Украина.

Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:

Бровары. КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12.

Белая Церковь. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.

Славутич. КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.

Борисполь. КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24.

Ирпень. КНП “Ирпенский городской ЦПМСП” ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.

Обухов. КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52.

Яготин. КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.

Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дия" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача или в регистратуре.