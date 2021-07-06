"Борисполь" вернул половину пассажиропотока от докризисного уровня

Аэропорт Борисполь в первом полугодии 2021 года обслужил 3 млн 396,9 тыс. пассажиров, что составляет половину от показателя за первые 6 месяцев докризисного 2019 года, сообщает Avianews.

Международными рейсами воспользовались 3 млн 143,7 тыс. клиентов главного аэропорта Украины, еще 253,2 тыс. человек вылетели или прилетели внутренними рейсами.

Число взлетов и посадок самолетов в аэропорту Борисполь в январе-июне 2021 года составило 29 264. Из них 24 185 рейсов были международными, 5 079 рейсов — внутренними.

Детальные итоги работы аэропорта Борисполь в июне 2021 года: