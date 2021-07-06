"Борисполь" вернул половину пассажиропотока от докризисного уровня
Аэропорт Борисполь в первом полугодии 2021 года обслужил 3 млн 396,9 тыс. пассажиров, что составляет половину от показателя за первые 6 месяцев докризисного 2019 года, сообщает Avianews.
Международными рейсами воспользовались 3 млн 143,7 тыс. клиентов главного аэропорта Украины, еще 253,2 тыс. человек вылетели или прилетели внутренними рейсами.
Число взлетов и посадок самолетов в аэропорту Борисполь в январе-июне 2021 года составило 29 264. Из них 24 185 рейсов были международными, 5 079 рейсов — внутренними.
Детальные итоги работы аэропорта Борисполь в июне 2021 года:
- Общий пассажиропоток: 938,7 тыс. человек
- Пассажиропоток на регулярных рейсах: 523,4 тыс. человек
- Пассажиропоток на чартерных рейсах: 415,3 тыс. человек
- Пассажиропоток на международных рейсах: 873,2 тыс. человек
- Пассажиропоток на внутренних рейсах: 65,5 тыс. человек
- Трансферные пассажиры, которые делали пересадку с рейса на рейс в аэропорту Борисполь: 28,8 тыс. человек
- Доля трансфера в общем пассажиропотоке: 3,1%
- Общее число рейсов: 7 357
- Международные рейсы: 6 275
- Внутренние рейсы: 1 082