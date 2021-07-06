Соцсеть Трампа взломали в день запуска
Сайт социальной сети GETTR, созданной союзниками бывшего президента Дональда Трампа был взломан при запуске 4 июля. На момент взлома сервис уже насчитывал 500 000 пользователей, сообщает Вести.
Аккаунты самых популярных проверенных пользователей платформы, в основном бывших помощников Трампа, были атакованы хакерами, официальная страница поддержки GETTR также стала мишенью.
Джейсон Миллер, который основал платформу и ранее был представителем Трампа, сказал, что проблема была
"решена за считанные минуты, и все, что удалось сделать злоумышленнику, это изменить несколько имен пользователей".
Сам Трамп демонстративно дистанцируется от новой платформы – пока он не завел на ней своего аккаунта и, по словам советников,
"рассматривает различные опции". Создатели уверяют, что политик-миллиардер не финансирует социальную сеть.
Советник Трампа Джейсон Миллер стал генеральным директором социальной сети, внешне и функционально очень похожей на Twitter. В магазинах Google Play и App Store ее официально характеризуют, как
"беспристрастную социальную сеть для людей со всего мира".