Соцсеть Трампа взломали в день запуска

Сайт социальной сети GETTR, созданной союзниками бывшего президента Дональда Трампа был взломан при запуске 4 июля. На момент взлома сервис уже насчитывал 500 000 пользователей, сообщает Вести.

Аккаунты самых популярных проверенных пользователей платформы, в основном бывших помощников Трампа, были атакованы хакерами, официальная страница поддержки GETTR также стала мишенью.

Джейсон Миллер, который основал платформу и ранее был представителем Трампа, сказал, что проблема была "решена за считанные минуты, и все, что удалось сделать злоумышленнику, это изменить несколько имен пользователей".

Сам Трамп демонстративно дистанцируется от новой платформы – пока он не завел на ней своего аккаунта и, по словам советников, "рассматривает различные опции" . Создатели уверяют, что политик-миллиардер не финансирует социальную сеть.