Место падения пассажирского Ан-26 на Камчатке пока не установлено
Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие", сообщает Интерфакс.
На борту находились 22 пассажира, среди которых - двое детей, и 6 членов экипажа.
Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.
В МЧС РФ пока не подтверждают информацию об установлении возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке.
"Информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26 на данный момент МЧС России не подтверждается. Поиск продолжается", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее информированный источник сообщил, что спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего Ан-26.
"Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Предположительно - это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна", - сказал источник.
В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что еще один вертолёт Ми-8 со спасателями на борту вылетел в городской округ
"посёлок Палана" для поиска самолета.