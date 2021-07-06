Место падения пассажирского Ан-26 на Камчатке пока не установлено

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие", сообщает Интерфакс.

На борту находились 22 пассажира, среди которых - двое детей, и 6 членов экипажа.

Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

В МЧС РФ пока не подтверждают информацию об установлении возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке.

"Информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26 на данный момент МЧС России не подтверждается. Поиск продолжается", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее информированный источник сообщил, что спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего Ан-26.

"Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Предположительно - это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна", - сказал источник.