В Турции зафиксировали первые заражения штаммом "дельта плюс"
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первых случаях заражения индийским штаммом в стране, сообщает Лента.Ру.
Сообщается о трех зафиксированных случаях заражения вариантом "дельта плюс".
"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", — заявил Коджа.
Он также рассказал о 286 случаях заражения "дельта"-вариантом в 30 провинциях республики.
25 июня в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс".
Мутацию, аналогичную индийскому варианту "дельта плюс", впервые зафиксировали в Европе, она также встречается в южноафриканском варианте. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова объяснила, что опасность штамма "дельта плюс" состоит в том, что коронавирус может уйти от "коктейля" антител, в том числе из вакцин и сывороток.