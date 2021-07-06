РФ предполагает возможность участия США в переговорах по Донбассу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает возможность присоединения США к переговорам по Донбассу, сообщает Корреспондент.
По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.
"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - сказал Рябков.
Замминистра утверждает, что США не считаются с подходами России по урегулированию в Украине, а представить конструктивный вклад США в минские переговоры сложно.
"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - резюмировал Рябков.