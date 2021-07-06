РФ предполагает возможность участия США в переговорах по Донбассу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает возможность присоединения США к переговорам по Донбассу, сообщает Корреспондент.

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет" , - сказал Рябков.

Замминистра утверждает, что США не считаются с подходами России по урегулированию в Украине, а представить конструктивный вклад США в минские переговоры сложно.