Киев вводит авансовый платеж за отопление

Киев вводит авансовый платеж за отопление

Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний", - заявил Пантелеев.

Автор: Анастасия Рокитна

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