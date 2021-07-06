Киев вводит авансовый платеж за отопление

Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний" , - заявил Пантелеев.

Автор: Анастасия Рокитна