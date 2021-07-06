По Кубе пронесся тропический шторм: есть погибшие
На Кубу обрушился тропический шторм "Эльза". Стихия уже унесла жизни трех человек. Эпицентр стихии прошел вблизи столицы Гаваны, сообщает УНИАН.
Порывы ветра местами достигали 95 километров в час. Эвакуированы более 180 тысяч человек. После шторма остров теперь готовится еще и к паводкам.
Стихия уже унесла три жизни.
Ранее "Эльза" ударил по Доминикане – там погибли два человека. Это 75-летняя женщина и 15-тилетний юноша.
По данным синоптиков, шторм движется в сторону Флориды.