По Кубе пронесся тропический шторм: есть погибшие

На Кубу обрушился тропический шторм "Эльза". Стихия уже унесла жизни трех человек. Эпицентр стихии прошел вблизи столицы Гаваны, сообщает УНИАН.

Порывы ветра местами достигали 95 километров в час. Эвакуированы более 180 тысяч человек. После шторма остров теперь готовится еще и к паводкам.

Стихия уже унесла три жизни.

Ранее "Эльза" ударил по Доминикане – там погибли два человека. Это 75-летняя женщина и 15-тилетний юноша.

По данным синоптиков, шторм движется в сторону Флориды.