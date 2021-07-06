Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию № 22/114822-эп "Немедленно уволить Олега Татарова - заместителя главы офиса Президента Зеленского", размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 26.03.2021 гражданином Шабуниним, сообщает Страна.ua.

В ответе президента есть отсылка к 19 ст. Конституции, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством" и указание на то, что ОП в своей деятельности руководствуется Конституцией.

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статьи 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено электронную петицию № 22/114822-эп "Немедленно уволить Олега Татарова - заместителя главы офиса Президента Зеленского", размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 26.03.2021 гражданином В.В.Шабуниным, которая набрала более 25 000 подписей граждан.

Согласно Положению об Офисе Президента Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 25 июня 2019 № 436 (с изменениями), Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Офис Президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, международными договорами Украины, заключенными в установленном порядке", - говорится в ответе на петицию об увольнении Татарова.