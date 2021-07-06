Amazon зарегистрировала юрлицо в Украине

Американский интернет-ритейлер Amazon зарегистрировал в Украине юридическое лицо. Но запускать в стране свой онлайн-магазин известная корпорация не будет, основная цель регистрации – популяризация Amazon Web Services (облачные услуги), сообщает AIN.ua.

Речь идет об ООО "Амазон Дата Сервисес Украина". По данным Youcontrol, компания была зарегистрирована 7 декабря 2020 года по адресу: Киев, Майдан Незалежности, 2. Директор представительства – Денис Головатюк. Ее основной вид деятельности – обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Размер уставного капитала составляет 1,4 млн грн. При этом за 2020 год у компании, по данным налоговой, нет доходов и прибыли.

Учредителем "Амазон Дата Сервисес Украина" указан А100 РОУ ІНК (США).