Зеленский назвал три вещи, которые объединяют Украину и Литву

Украина и Литву объединяет историческое прошлое, настоящее и будущее, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на торжествах в по случаю Дня государственности Литовской республики в Вильнюсе.

"Для меня сегодня большая честь находиться в Литве по случаю очень важного для вас праздника — Дня государственности. И от имени Украины и всего сердца поздравляю вас и весь литовский народ с этим особенным днем" , — сказал президент Украины.

Он напомнил, что День государственности Литовской республики приурочен к коронации короля Миндаугаса. Зеленский также отметил, что украинцы "сполна разделяют" с литовцами "радость этой даты" и "могут постичь ее большое значение благодаря трем вещам".

"Первое: это общее прошлое наших народов. Это и времена Великого княжества Литовского — одной из ведущих стран Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы. Это и Литовские статуты, источником которого было, в частности, литовское и украинское обычное право. Примечательно также, что дочь короля Миндаугаса была женой младшего сына короля Данила Галицкого — это Шварно Данилович — Великий князь Литовский" , — рассказал украинский лидер.

Зеленский также рассказал о "совместном настоящем" Украины и Литвы.

"Сегодня Украина защищает свою государственность суверенитет и территориальную целостность и все это время на этом сложном пути Литва является нашим надежным, нашим неизменным партнером. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма со стороны Российской Федерации, Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский союза, мы всегда это будем помнить, мы всегда будем за это благодарны" , — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Украина всегда готова помочь Литве.