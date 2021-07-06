Зеленский назвал три вещи, которые объединяют Украину и Литву
Украина и Литву объединяет историческое прошлое, настоящее и будущее, сообщает Деловая столица.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на торжествах в по случаю Дня государственности Литовской республики в Вильнюсе.
"Для меня сегодня большая честь находиться в Литве по случаю очень важного для вас праздника — Дня государственности. И от имени Украины и всего сердца поздравляю вас и весь литовский народ с этим особенным днем", — сказал президент Украины.
Он напомнил, что День государственности Литовской республики приурочен к коронации короля Миндаугаса. Зеленский также отметил, что украинцы "сполна разделяют" с литовцами "радость этой даты" и "могут постичь ее большое значение благодаря трем вещам".
"Первое: это общее прошлое наших народов. Это и времена Великого княжества Литовского — одной из ведущих стран Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы. Это и Литовские статуты, источником которого было, в частности, литовское и украинское обычное право. Примечательно также, что дочь короля Миндаугаса была женой младшего сына короля Данила Галицкого — это Шварно Данилович — Великий князь Литовский", — рассказал украинский лидер.
Зеленский также рассказал о "совместном настоящем" Украины и Литвы.
"Сегодня Украина защищает свою государственность суверенитет и территориальную целостность и все это время на этом сложном пути Литва является нашим надежным, нашим неизменным партнером. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма со стороны Российской Федерации, Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский союза, мы всегда это будем помнить, мы всегда будем за это благодарны", — подчеркнул глава украинского государства.
Зеленский отметил, что Украина всегда готова помочь Литве.
"И мы всегда будем готовы первыми прийти на помощь вам и всегда будем желать вам во всем остальном также становиться первыми — вместе с нами, вместе с Украиной. Ведь третья вещь — это наше общее завтра. Украина и Литва не имеют общей границы, но мы имеем самое главное — общие ценности, мы имеем общие интересы, мы имеем общие устремления, а, следовательно, — общий путь к общему успешного завтра", — подытожил президент Украины.