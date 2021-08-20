Кужевные платья: модный хит 2021 года

Кружево – самый модный хит 2021 года. Количество вещей из многоликого кружева в свежайших коллекциях лучших модельеров мира поражает воображение. Еще бы, ведь этот материал буквально воплощает женственность, изысканность и роскошь, сообщает Shoppingcenter.

Всевозможные кружевные платья могут смотреться элегантно и обольстительно, царственно и нежно – смотря, какую ткань и фасон ты выберешь.

Раньше восхитительные белые платья носили только невесты. Теперь на свадьбу модно надевать красные и даже черные свадебные платья, а для обычной жизни — белые.

Стереотип, будто бы кружево уместно лишь на нижнем белье – давно развенчан. Разумеется, там оно тоже выглядит потрясающе, но современные кружевные платья прекрасно смотрятся не только в будуарах, но и в офисах, на прогулке, на деловых и персональных встречах.

Черное кружевное платье – воплощенная ceкcуaльнoсть.

Отдельно стоит уделить внимание именно черному цвету. Даже скромная отделка из черного кружева автоматически делает наряд роскошным, будь это хоть самое простое маленькое черное платье. Что уж говорить о полностью кружевных платьях – от них буквально перехватывает дух!