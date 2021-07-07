В Киеве сняли свадебный кортеж на миллион долларов

На киевских улицах заметили впечатляющий свадебный кортеж. Суммарная стоимость автомобилей в нем превышает миллион долларов, сообщает ТопЖир.

Праздновать свадьбу приехали на Rolls-Royce Cullinan и Wraith, также в кортеже можно заметить BMW X7, несколько Toyota Land Cruiser 200.

На этом фоне скромно смотрятся Toyota Camry, хотя, судя по мигалкам, это может быть автомобиль охраны.

В общем, получилось круто и пафосно. Похоже, у кого-то свадьба удалась на славу.