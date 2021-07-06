ЕБРР назвал самые успешные банки-партнеры со всего мира

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назвал наиболее успешные банки-партнеры со всего мира и самых активных игроков в Green TFP 2020, в список которых попал украинский ПАО акционерный банк Укргазбанк, сообщает УНИАН.

В частности, украинский государственный «Укргазбанк» получивший награды сразу в двух номинациях – «Сделка года» и «Самый активный банк-эмитент в Украине». Церемония награждения состоялась во время первой виртуальной информационной сессии TFP 30-й ежегодной встречи ЕБРР.

Так, в первой номинации «Укргазбанк» победил вместе с банком SEB (Финляндия) – за содействие ответственному отношению к природным ресурсам и окружающей среде (в частности, управление лесными ресурсами) путем поддержки торговли экологически перерабатываемой бумажной продукцией. По данным экспертов, это уменьшает выбросы СО2 эквивалентно посадке более 700 тысяч деревьев.

"Этому предшествовало финансирование «Укргазбанком» закупки нашим клиентом экологически чистого бумажного сырья у финской компании – одного из крупнейших производителей такого сырья в мире. Это сырье наш клиент использует для производства эко-посуды известных мировых брендов в Украине. Green TFP позволяет банкам-партнерам использовать свои механизмы финансирования торговли для поддержки экспорта, импорта и местного распределения современных технологий и материалов в соответствии с подходом ЕБРР по переходу к зеленой экономике (GET)" , – отметили в пресс-службе банка.

Кроме того, говорится в сообщении, «Укргазбанк» стал самым активным банком-эмитентом в Украине.