Цены на бензин и дизтопливо продолжили рост

Розничные цены на бензин и дизельное топливо 6 июля 2021 года продолжили рост по сравнению с предыдущим торговым днем. Цены на автомобильный газ пока стабильны, сообщает РБК-Украина.

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,15 гривен за литр (+0,08 гривен), на бензин А-95 - 30,08 гривен за литр (+0,07 гривен), на дизельное топливо - 28,36 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,36 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, ранее Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Именно от нее АЗС устанавливают свою наценку.

С учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.