Беларусь запретила два украинских телеканала
Министерство информации Беларуси приняло решение о прекращении вещания двух украинских телеканалов - UA и KVARTAL TV (Квартал ТВ), сообщает Корреспондент.
Разрешения на вещание были аннулированы в понедельник, 5 июля.
"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализации иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - говорится в сообщении министерства.