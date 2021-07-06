Стирка деликатной одежды: о чем главное помнить

Для большинства людей бросание белья в стиральную машину – такая стандартная часть их еженедельного распорядка, что практически всё делается на автомате. В конце концов, насколько сложно добавить порошок и нажать кнопку, сообщает WomanEL.

Однако обманчивая простота этой повседневной задачи может в конечном итоге вызвать серьезные проблемы. Особенно когда речь идёт о стирке деликатных вещей.

Вывернуть деликатные вещи наизнанку

Большинство экспертов согласны с тем, что шелк, синтетика (например, полиэстер и ацетат), кружево, тонкий трикотаж, шифон, шерсть, бархат, полиэстер и другие легкие ткани относятся к категории деликатных тканей. Эти великолепные ткани требуют дополнительного ухода, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Если вы хотите, чтобы одежда из деликатных тканей прослужили долго, нужно вывернуть её наизнанку, прежде чем бросать в стиральную машину.

Тысячи поворотов при каждой стирке вызывают трение между одеждой. Это трение может привести к выцветанию печатной графики на футболке, а также вызвать образование складок на некоторых тканях, таких как шерсть и кашемир.

Ещё одна ошибка – вы стираете сразу несколько вещей разных деликатных тканей. Деликатные вещи теряют форму при стирке с непохожими тканями. Попробуйте использовать сетчатый мешок для стирки, чтобы отделить вещи.

Выберите деликатный цикл и самый низкий цикл отжима, чтобы избежать повреждений.