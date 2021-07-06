Трудовой рынок Польши переполнен вакансиями

Производственный сектор Польши рекордно растет второй месяц подряд, а объем незавершенных заказов увеличился до максимального показателя с мая 2004 года, сообщает UBR.

На трудовом рынке сейчас очень много вакансий для украинцев, но ситуация вскоре может поменяться из-за новых ограничений. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

В июне индекс PMI (Purchasing Managers' Index) в польской промышленности не только превзошел прогнозы, но и достиг самого высокого уровня в истории – до 59,4 пункта. Новые заказы увеличиваются очень быстрыми темпами, стимулируя рост производства, занятости и закупочной активности.

По данным Gremi Personal, занятость в промышленности растет 10-й месяц подряд и показывает рекордные с апреля 2017 года темпы.

"Активность промышленных компаний в найме рабочей силы является самой высокой за последние несколько десятков лет. Соответственно польские агентства по трудоустройству испытывают увеличение запроса со стороны предпринимателей, которым нужно все больше рабочей силы. На это влияет также высокий сезон, ослабление карантинных ограничений, размораживание работы нескольких отраслей, в том числе HoReCa" ,– считает владелец Gremi Personal Евгений Кириченко.

При этом эксперт прогнозирует снижение спроса на заробитчан из-за возможных новых карантинных ограничений осенью. Тем более, что в конце июня польское правительство уже ввело обязательную 10-дневную самоизоляцию для граждан тех стран, которые не входят в Шенгенскую зону. А это значительно продлевает процесс приема и приезда рабочих из Украины.

Напомним, что с 2022 года минимальная почасовая ставка для лиц, работающих в Польше по гражданско-правовым договорам, в том числе украинских заробитчан, увеличится на 1,3 злотого, до 19,6 злотого (около 180 грн).