В Молдове пройдет марафон вакцинации российским Спутником V

Мэрия Кишинева анонсировала марафон COVID-вакцинации российским Спутником V, сообщает Корреспондент.

"Марафон" вакцинации пройдет во Дворце республики 17 июля. Туда приглашают тех, кто получил свою первую дозу Спутника во время предыдущего такого мероприятия 26 июня.

По словам мэра, тогда во Дворец республики пришли 4362 человек и из них 4 тысяч выбрали российскую вакцину.

Как заявили в Минздраве Молдовы, страна ведет переговоры о закупке еще 700 тысяч доз Спутника и столько же - вакцины BioNTech-Pfizer.