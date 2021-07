Зеленая энергия побила антирекорд по стоимости

Электроэнергия из возобновляемых источников стала дешевле, чем когда-либо. С 2009 по 2020 год стоимость электричества, произведенного с помощью солнечных электростанций, упала на 90%. В целом "свет" с наземных ветроэлектростанций и новейших солнечных электростанций оказался дешевле, чем у недавно построенных угольных станций, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных Lazard Levelized Cost of Energy и Our World in Data.

"Исторически возобновляемые источники энергии были дорогими, цены на них были неконкурентоспособными по сравнению с ископаемыми видами топлива. Однако, за последнее десятилетие это изменилось" , – говорится в материале.

В частности, стоимость 1 Мвт-ч, произведенного с помощью каменного угля, в 2020 году составила 112 долларов, а с помощью ветряной установки – 40 долларов. Новые ТЭЦ на газу производят 1 МВт-ч и вовсе за 175 долларов, а ядерная энергия подорожала до 163 долларов за 1 МВт-ч.

Аналитики считают, что благодаря удешевлению производства возобновляемые источники станут лидировать на рынке уже в скором будущем. По их прогнозам, к 2050 году на зеленую энергетику будет приходиться более половины мирового производства электроэнергии. Доля мировой электроэнергии из возобновляемых источников уже выросла с 18% в 2009 году до почти 28% в 2020 году.