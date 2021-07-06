В Бельгии 11-летний вундеркинд стал бакалавром физики

Вундеркинд по имени Лоран Симонс из бельгийского города Остенде получил диплом бакалавра по физике в Университете Антверпена в возрасте 11 лет, сообщает Новое время.

Причем на это у него ушел всего год. Ранее Симонс закончил среднюю школу за 1,5 года и получил аттестат в 8 лет.

Фото: laurent_simons / instagram

"Мне без разницы, младше ли я. Я рассматриваю это исключительно ради получения знаний. В апреле прошлого года я прошел несколько уроков по классической механике и квантовой физике. Мне сразу захотелось узнать об этом все. Теперь я отложил всю свою остальную работу, чтобы вникнуть в это", — рассказывает он в интервью для De Telegraaf.

Теперь Симонс хочет получить степень магистра физики в Университете Антверпена. Также он будет работать над своей докторской диссертацией.

"Моя цель — бессмертие. Я хочу иметь возможность механизировать как можно больше частей своего тела", — продолжает он.

Также мальчик уточнил, что квантовая физика — это лишь начало его пути и "первая часть головоломки".