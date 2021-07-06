Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций, сообщает Интерфакс-Украина.

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать (Беларусь) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко на совещании с правительством.

При этом, по его словам, пока белорусские власти "себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним возможных вариантов реакции на усиление санкций.

"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете - ИФ) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике" , - сказал премьер-министр.