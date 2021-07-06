Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций, сообщает Интерфакс-Украина.
"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать (Беларусь) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко на совещании с правительством.
При этом, по его словам, пока белорусские власти
"себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним возможных вариантов реакции на усиление санкций.
"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете - ИФ) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - сказал премьер-министр.
"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - добавил Головченко.