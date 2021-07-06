Экзотические фрукты: как правильно выбирать

При покупке овощей и фруктов важно все: время и место их сбора, способ транспортировки и упаковки, условия продажи. От всего этого зависит и внешний вид продуктов, и их вкусовые качества, и срок хранения. Так как же выбирать овощи и фрукты, чтобы всегда получать удовольствие от их употребления, сообщает 24 Канал.

Мы раскроем несколько секретов, которые не раз вам пригодятся. Так что ловите советы и наслаждайтесь вкусными дарами природы!

Кокос

При выборе кокоса прежде всего потрясите орех – вода внутри должна плескаться. Отсутствие сока или его небольшое количество может означать, что плод старый или имеет повреждения, через которые жидкость вытекла. Никаких трещин, пятен плесени и гниения на кокосе быть не должно.



Авокадо

Недозрелый (твердый и зеленый) созреет на подоконнике в течение 3 – 5 дней. Главное – не положить в корзину слишком мягкий, почти коричневый овощ.

Манго

Спелый фрукт – мягкий, но упругий на ощупь. Плод должен подвергаться нажатию, однако излишняя мягкость свидетельствует о перезрелости. Есть темные пятнышки – отлично, манго созрел.

Бананы

Бананы, наоборот, можно брать недозрелыми, зелеными. Особенно, если не планируете съесть их в день покупки. Для употребления здесь и сейчас можно брать желтые с небольшими коричневыми пятнами.

Ананас

Запах такого тропического фрукта, как ананас, должен быть нежным и едва заметным. Резкий может указывать на начало процесса гниения. Отсутствие запаха – о незрелости. При нажатии спелый ананас продавливается, но остается упругим, а при похлопывании издавать глухой (а не пустой) звук.