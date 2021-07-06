Украина продлила санкции против российских нефтяных гигантов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на три года продлил санкции, введенные в мае 2018 г., в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл» и ряда дочерних структур российского монополиста «Газпрома», сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствует информация в приложениях к решению СНБО от 18 июня 2021 г.

В частности, в отношении НК «Роснефть» и компании «Роснефть Трейд Лимитед» (Кипр, г. Лейкосия) ограничительные меры остаются прежними: блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода их капиталов за пределы Украины. Отметим, что в первоначальной версии документа от 2018 года в отношении «Роснефти» не было пункта об ограничении торговых операций.

Под аналогичные запреты попали компании «Газпром Межрегионгаз», «Газпром Нефть», «Газпром Геологоразведка», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Газпром газнадзор» и другие дочерние структуры концерна.

При этом для компании «Лукойл» новые санкции не предусматривают запрета на ведение торговой деятельности и блокировку активов, но появился запрет на участие в приватизации, тогда как по-прежнему действуют ограничения касательно предотвращения вывода капитала.

Между тем, под персональные санкции решением СНБО попал официальный представитель президента нефтяной компании «Лукойл» в Украине Чмихалов Сергей Викторович (гражданин РФ).

В пакете санкций против него – блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, против Чмихалова применяется запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, запрет на выдачу разрешений и лицензий Национального банка Украины и др.

Как могут быть применены эти санкции, на данный момент неизвестно. Мы обратились с запросом к юридическим компаниям.